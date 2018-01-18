На страны Европы обрушился разрушительный ураган, есть жертвы

Буря с порывами ветра до 140-150 км в час, обрушилась на страны Европы.

Из-за сильнейшего урагана в Нидерландах повреждены десятки зданий, нарушено движение транспорта, в том числе поездов. Временно не принимает и не отправляет рейсы один из крупнейших авиаузлов континента аэропорт Схипхол в Амстердаме.

Согласно данным голландского МВД, из-за упавших деревьев погибли минимум два человека. Жертвами стихи также стали несколько человек Бельгии.

В Германии из-за штормового ветра отменены занятия в школах во многих регионах страны. Так в земле Северный Рейн-Вестфалия остановлено железнодорожное сообщение. В Румынии буря и сильный снегопад оставили без электричества почти 35 тыс. человек.

Пользователи соцсетей, находящихся сейчас в разных уголках Европы публикуют видео и фото с последствиями стихийного бедствия, на которых видно, как сильный ветер срывает крыши с домов и сносит транспортные средства с дорог.