Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 19.01.2018

На страны Европы обрушился разрушительный ураган, есть жертвы

«Expert Online» 2018

Буря с порывами ветра до 140-150 км в час, обрушилась на страны Европы.

Из-за сильнейшего урагана в Нидерландах повреждены десятки зданий, нарушено движение транспорта, в том числе поездов. Временно не принимает и не отправляет рейсы один из крупнейших авиаузлов континента аэропорт Схипхол в Амстердаме.

Согласно данным голландского МВД, из-за упавших деревьев погибли минимум два человека. Жертвами стихи также стали несколько человек Бельгии.

В Германии из-за штормового ветра отменены занятия в школах во многих регионах страны. Так в земле Северный Рейн-Вестфалия остановлено железнодорожное сообщение. В Румынии буря и сильный снегопад оставили без электричества почти 35 тыс. человек.

Пользователи соцсетей, находящихся сейчас в разных уголках Европы публикуют видео и фото с последствиями стихийного бедствия, на которых видно, как сильный ветер срывает крыши с домов и сносит транспортные средства с дорог.

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к глобальному падению
      Курс доллара перешел к глобальному падению
    2. Аптеки могут лишиться монополии и начать закрываться
      Вопрос о разрешении сетевым ритейлерам торговать лекарствами может стать поводом для сильнейшей лоббистской схватки
    3. WSJ: доллар оставили не у дел
      WSJ: доллар оставили не у дел