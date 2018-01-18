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Москва, 18.01.2018

Песков рассказал о том, чего не любит Путин

«Expert Online» 2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что главу России Владимира Путина больше всего раздражает в людях «ложь и некомпетентность». Также Песков сообщил, что никогда не заготавливает для президента цитаты, яркие выражения и шутки. «Нет! Что вы!» - цитирует ТАСС Пескова, ссылаясь на интервью телеканалу «Россия 1».

Также пресс- секретарь считает «удачей всей своей жизни» возможность общаться каждый день «с самым влиятельным человеком в мире», по выражению ведущей программы.

О собственных планах на будущее после мартовских выборов в России Песков предпочитает не высказываться, сообщив, что пока «не задумывался об этом».

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