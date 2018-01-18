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Москва, 18.01.2018

Порошенко назвал новый закон по Донбассу сигналом для Крыма

«Expert Online» 2018

Украинский президент Порошенко положительно отозвался о принятом  Верховной радой законе о реинтеграции Донбасса.

«280 — за! Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путём... Это — сигнал и для Донбасса, и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины», — написал Порошенко на своей странице в соцсети Twitter.

Ранее, 18 января, Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса. Документ позволяет признать неподконтрольные Киеву территории Донбасса «оккупированными».

Законопроект заменяет «минские соглашения для урегулирования конфликта» резолюцией Совбеза ООН  по Донбассу в качестве основного документа урегулирования конфликта, а также разрешает президенту страны применять военную силу в регионе в мирное время.

 

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