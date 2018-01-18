В Киеве объяснили, почему Украина не стала бороться за Крым

Бывший глава МИДа, посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, что Киев не стал «применять силу» для срыва референдума в 2014 году о статусе Крыма, поскольку «силовой сценарий» развития событий мог втянуть страну в войну и не дать пройти президентским выборам, сообщает «Страна.ua».

«Введение военного положения имело бы соответствующие последствия, о которых нас предупреждали наши международные партнеры, и это я также доказывал членам Совета нацбезопасности и обороны Украины», - цитирует РИА Дешицу, который считает, что проведение президентских выборов и формирование парламента были на момент марта 2014 года первоочередной задачей. В случае введения военного положения проведение данных процедур стало бы невозможным.

Напомним, Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума, который прошел на фоне госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало более 95% крымчан. Итоги референдума не признают западные политики и руководство Украины. По заявлению главы российского МИДа Сергея Лаврова «вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда».