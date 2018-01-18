Швеция готовится к войне с Россией

Война по системе Станиславского

Уже несколько лет едва ли не главной задачей шведских властей во внутренней политике является убедить граждан королевства, что в НАТО им будет если не лучше, то хотя бы спокойнее, чем вне ее. Главный аргумент в пользу вступления в альянс Швеции, которая, напомним, уже два столетия является нейтральной страной – избитая, но от этого не ставшая менее популярной у многих западных политиков «российская угроза». «Российское правительство показало готовность использовать военную силу для решения политических задач», — заявил в мае 2017 года в интервью CNN министр обороны Швеции Петер Хультквист. Но это заявление большого впечатления не произвело.

И теперь для уговоров шведов вступить в НАТО и нагнетания российской угрозы правительство придумало оригинальный ход: подробно разъяснить подданным короля Карла XVI Густава, что необходимо делать, чтобы нападение коварных русских не застало шведов врасплох. Жители Швеции получат руководства по подготовке к войне с Россией.

Швеция хотя и не входит в НАТО, но сотрудничает с ней посредством программы «Партнерство ради мира» и «Совета Евро-атлантического партнерства». Несмотря на нейтралитет, Стокгольм явно готовится к войне. В сентябре прошлого года он, к примеру, провел крупнейшие почти за четверть века военные учения, в которых участвовали 19 тыс. шведов и военнослужащих из США, Финляндии, Дании, Эстонии, Литвы, Латвии, Франции и Норвегии. Стокгольм также намерен потратить миллиард долларов на покупку у Америки ракетных систем «земля-воздух». Можно вспомнить и размещение войск на стратегически важном острове Готланд.

В Министерстве обороны Швеции, однако, считают, что этого недостаточно. В результате, правительственные пропагандисты и составили, впервые за полвека, руководство по подготовке к войне для гражданского населения.

Получив такие буклеты, шведы, видимо, должны почувствовать себя так, как будто война уже началась, испытать подлинное переживание в предлагаемых обстоятельствах «здесь и сейчас», как в системе Станиславского, вжиться в образ подвергшихся нападению и ждать дальнейших указаний.

Шведы забыли элементарные вещи

«К конфликту должно готовиться все общество, а не только военные,- уверена Кристина Андерссон, руководительница проекта, который осуществляет правительственное Шведское гражданское агентство по чрезвычайным ситуациям.- Мы не использовали такие слова, как «тотальная оборона» или «высокий уровень опасности», 25-30 лет, а то и больше. Поэтому наши граждане плохо знают, что делать в случае нападения».

Рабочее название буклета: «Если придет кризис или война». Его отпечатают достаточным тиражом для всех 4,7 млн домовладений в королевстве и разошлют в конце мая во время проведения Недели подготовки к чрезвычайным ситуациям. Руководство будет содержать конкретные советы о том, как себя вести в случае объявления войны, как запастись всем необходимым. Предполагается, что в буклете будут и советы по отражению кибератак, борьбе с терроризмом и изменениями климата. Последний раз шведское правительство раздавало нечто подобное в 1961 году.

«То, что казалось немыслимым еще каких-то пять лет назад, больше таким не является, несмотря на то, что по-прежнему остается маловероятным, — подчеркивает Мартин Крах, руководитель Российской программы в Шведском институте международных отношений. — Это совсем другая политика».

Соседи Швеции тоже охвачены военной лихорадкой и наращивают расходы на оборону. В феврале 2015 года Швеция приняла решение об увеличении расходов на оборону в течение пяти лет на 720 млн долларов. В Литве уже полным ходом распространяются среди населения руководства по подготовке к войне. В Норвегии впервые за долгие годы разместилось подразделение морских пехотинцев США. И уже в этом году в шведскую армию вернутся призывники — за возврат отмененного в 2010 году военного призыва шведы проголосовали на референдуме в прошлом году.

Все соседние со Швецией страны, кроме Финляндии, входят в НАТО. Шведы и финны много лет выступают против этого, но после начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины общественное мнение начало меняться. Может быть, вспомнилась Полтавская битва и, согласно опросам, впервые за много лет число шведов, поддерживающих вступление НАТО, превысило число тех, кто выступает против него. Впрочем, ни у сторонников, ни у противников НАТО значительного большинства нет. Например, согласно прошлогоднему опросу центра Pew, за вступление в НАТО выступают 47% шведов, а против – 39. Несмотря на это, правительство Швеции пока никаких заявлений о желании вступить в Североатлантический альянс не делало. По-видимому, власти решили сначала полностью подготовить к отмене нейтралитета общественное мнение. И потом, за 200 с лишним лет к независимости как-то привыкаешь.