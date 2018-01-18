WADA не убедили выводы расследования СКР против Родченкова

Всемирное антидопинговое агентство дало оценку расследованию, проведенному Следственным комитетом России против Григория Родченкова. Организация убеждена в верности выводов комиссии Макларена по применения допинга в России, сообщает РБК, со ссылкой на ответ WADA.

В частности, в агентстве сообщают, что результаты расследования, основанные на показания Родченкова, были подтверждены МОК и комиссией Освольда.

«Результаты расследования Макларена были в дальнейшем обоснованы комиссией МОК под руководством Самуэля Шмида, которая изучала манипуляции властей России в процессе допинг-контроля. Их также подтвердила дисциплинарная комиссия Дениса Освальда, которая вела расследование в отношении российских спортсменов», говорится в ответе антидопингового агентства РБК. При этом WADA готово к сотрудничеству с российским следствием, сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, СКР провел собственное расследование против информатора WADA Григория Родченкова и пришел к выводу о недостоверности его показаний о применении российскими спортсменами запрещенных препаратов.

В частности российским следствием было установлено, что допинг-пробы российских спортсменов, как свидетельствуют протоколы, направлялись на проверку самое большее через два часа после получения, что не соответствует показаниям Родченкова об отправке проб на хранение с последующей подменой. Также не нашлось свидетелей из более 700 опрошенных следствием и имеющих отношение к деятельности Родченкова людей по созданию им допинг-коктейля «Дюшес».