Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №7163 (закон о "деоккупации и реинтеграции") президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщают украинские Вести.

Закон принят во втором чтении, "за" проголосовали 280 нардепов.

Законопроект о реинтеграции Донбасса в первом чтении Рада одобрила 6 октября 2017 года. При этом из документа исключили любые упоминания минских соглашений. Законопроект называет территории Донецкой и Луганской народных республик "оккупированными территориями", Россию "оккупантом" и официально закрепляет понятие "российская агрессия". Меры по реинтеграции региона сводятся к силовому сценарию и политико-дипломатическому давлению на Россию, сообщает ТАСС.

Принятым законом Рада одобряет решение президента об использовании ВСУ и других военных формирований для сдерживания и отражения "российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях".

"Закон действует без вреда для неотъемлемого и суверенного права Украины на временно оккупированную РФ территорию АР Крым и Севастополя", - сказано в заключительных положениях документа.