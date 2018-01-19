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Москва, 20.01.2018

Блэкаут на Украине: обесточен 741 населённый пункт

«Expert Online» 2018

Из-за плохих погодных условий в восьми областях Украины обесточен 741 населённый пункт.

По данным пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям «незалежной», наиболее сложная ситуация сложилась в Одесской области. Здесь без электроснабжения остаётся 501 населённый пункт.

В настоящее время в регионе работают более 150 аварийных бригад. В их составе 197 единиц техники и 531 человека.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков 21-23 января в южных и восточных областях Украины ожидается существенное осложнение погодных условий. Прогнозируется усиление ветра, сильная метель и снежные заносы.

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