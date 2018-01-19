США отработают массированные авиаудары у границ России

Американские стратегические бомбардировщики B-52 на этой неделе примут участие в учениях в воздушном пространстве Эстонии, в ходе которых на центральном полигоне Сил обороны страны будут сброшены учебные бомбы без взрывчатого вещества, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главный штаб эстонских Сил обороны.

Полеты пройдут на высоте более 6 км. В учениях будут задействованы 500-фунтовые управляемые учебные бомбы класса "воздух-земля". Тренироваться будут авианаводчики из Эстонии, Латвии, Литвы, а также других государств НАТО, чей военный контингент присутствует в странах Балтии.

"Совместные учения с тяжелыми бомбардировщиками дают хорошую возможность отработать нанесение массированных авиаударов по наземным целям", — сказал исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии полковник Рийво Валге. В учениях будут участвовать авианаводчики из Эстонии, Латвии и Литвы, а также из размещенных в странах Балтии подразделений НАТО (Великобритании и Дании), дополнили в Главном штабе.

Центральный полигон – крупнейшая тренировочная площадка армии Эстонии. Он расположен в восточной части волости Куусалу. Объект находится на расстоянии 113 км от государственной границы РФ. Во времена СССР полигон использовался как площадка для тренировок танкистов и артиллеристов.

Боинг Б-52 — американский многофункциональный тяжелый сверхдальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец второго поколения фирмы Боинг, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года.

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