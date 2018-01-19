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Москва, 19.01.2018

Две крупнейшие атомные подлодки в мире будут утилизированы

«Expert Online» 2018

Две самые крупные в мире российские атомные подводные лодки проекта 941 (шифр «Акула») «Архангельск» и «Северсталь» будут утилизированы после  2020 года, пишет  РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли. Сообщается, что подлодки уже выведены из боевого состава ВМФ России.

«Их последующая эксплуатация нерентабельна. "Росатом" их утилизирует после 2020 года»,— цитирует агентство слова своего собеседника.

На данный момент  в составе военно-морского флота России остается последняя атомная подлодка из  проекта 941 («Акула») - «Дмитрий Донской». На данной АПЛ в свое время проходили испытания  баллистической ракеты «Булава».

Атомные подводные лодки проекта 941  являются самыми большими в мире, длинна которых составляет 172 м, а в ширину АПЛ достигают — 23,3 м. Всего было построено шесть таких подлодок. 

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