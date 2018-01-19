Эксперт: риск войны между США и Россией с Китаем растет

США обвиняет Москву и Пекин в наращивании ядерного потенциала, пишет Newsweek со ссылкой на военных экспертов США. Данное обвинение звучит в черновом варианте американской ядерной доктрины, сообщает издание. При этом, из-за разработки новых образцов ядерного оружия «малой мощности» возрастает риск войны между США и Россией с Китаем. В ответ Пентагон, чтобы не отстать от России и Китая приступил к разработке новых образца ядерного оружия.

«В то время как Соединенные Штаты продолжали сокращать количество ядерного оружия, другие страны, в том числе Россия и Китай, двигались в обратном направлении», - говорится в проекте ядерной доктрины Пентагона (NPR) .

Пентагон утверждает, что разработка боеголовок малой мощности дает ему большею маневренность для реагирования на российские угрозы, а также «увеличивает ядерный порог - точку, в которой страны используют или будут использовать ядерное оружие в конфликте».

По сути, пишет автор материала, Пентагон обеспокоен тем, что его современное ядерное оружие слишком «мощное для фактического использования», о чем знают Россия и весь остальной мир. Оружие малой мощности заставит весь мир поверить, что США смогут применить его на деле, чтобы «напугать своих врагов».

Не все за океаном поддержали проект доктрины, к примеру, бывший советник экс-президента США Барака Обамы по контролю над вооружениями Джон Вулфстал назвал NPR «шизофреническим документом».

Вулфстал уверен, что в случае принятия новой доктрины для США возникнет «больше возможностей и соблазнов для использования ядерного оружия».

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