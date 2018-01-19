«Газпрому» разрешили строить вторую нитку «Турецкого потока»

По дипломатическим каналам «Газпром» получил разрешение турецких властей на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции.

Как рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, в настоящее время реализация проекта «Турецкий поток» идёт полным ходом.

В соответствии с планом он реализуется одновременно на трех участках: на берегу в России и Турции, а также в Чёрном море. При этом на морском участке уложено уже более 760 км суммарно по двум ниткам. Кроме того, в Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала, передаёт ТАСС.

«19 января было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции. Таким образом, все необходимые разрешения со стороны правительства Турецкой Республики для морской укладки газопровода «Турецкий поток» получены. Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года», – резюмировал Миллер.

«Турецкий поток» – реализуемый в настоящее время международный проект газопровода из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в западную часть Турции. «Газпром» намерен транспортировать по нему топливо в страны юго-восточной Европы.

Трубопровод протяжённостью около 1100 км (из них 910 км – морской трубопровод) будет состоять из четырёх ниток (первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы).

Работы по укладке газопровода должны были начаться ещё в июне 2015 года, однако были отложены по политическим причинам. После нормализации российско-турецких отношений, в октябре 2016 года договор на прокладку двух ниток газопровода был заключён. 21 февраля 2017 года официально началось строительство «Турецкого потока» (1 и 2 нитки). Фактически строительство стартовало в мае 2017.

Турецкий поток. Новости: Один строим, два в уме