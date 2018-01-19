Король футбола Пеле экстренно госпитализирован

Король футбола, трёхкратный чемпион мира, легендарный Эдсон Арантис ду Насименту Пеле экстренно госпитализирован в одну из местных клиник.

77-летний бразилец накануне потерял сознание и на на «скорой» был доставлен в больницу, предварительный диагноз: сильное истощение организма, передаёт Mirror.

Уже известно, что Пеле в клинике сдал несколько тестов. В настоящее время врачи следят за состоянием его здоровья.

Пеле – единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (1958, 1962 и 1970). Участник четырёх чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970. Лучший молодой игрок чемпионата мира-1958.

Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА; по голосованию на официальном сайте организации Пеле – второй футболист в XX веке. Является лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.

По опросу МФФИИС занимает первое место среди лучших футболистов мира XX века. Занимает первое место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer. Занимает первое место среди лучших игроков XX века по версии France Football. Занимает первое место среди лучших игроков XX века по версии Guerin Sportivo. Занимает первое место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии Placar.

Член символической сборной лучших игроков на всех чемпионатах мира по версии ФИФА. Член символической сборной лучших игроков в истории Южной Америки. Является одним из 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.