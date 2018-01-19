Минфин решил опустить рубль

В последний день, завершившегося в Москве «Гайдаровского форума», глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что его ведомство сделает всё, чтобы не допустить удорожания рубля.

Как считает чиновник, в текущем году действие бюджетного правила позволит ведомству не только сгладить курс.

«Цены на нефть у нас выросли, и курс у нас немного укрепился, мы начали осуществлять покупки валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», - подчеркнул Силуанов.

По мнению вице-президента Золотого монетного дома Алексея Вязовского, при падении курса доллара на один рубль бюджет теряет 160 млрд рублей в год из-за переоценки нефтяных доходов.

С максимумов ноября, напомнил специалист, доллар уже потерял около 4 рублей.

«Поэтому не удивительно, что Минфин считает нужным продолжать оказывать давление на рубль, не допуская его существенного укрепления. Никто не любит терять деньги, а государство особенно», - отметил Вязовский в интервью российской электронной газеты «Утро.ру».

Таким образом, игра против укрепляющегося рубля, посредством скупки приходящей в РФ валюты, должна стать одним из главных экономических трендов нынешнего года. По крайней мере, на это совершенно открыто намекает глава Минфина.

По словам Силуанова, невиданная ранее скупка валюты будет преследовать и ещё одну цель - накопление резервов. Это означает, что у страны всегда должен иметься свободный денежный запас, который позволит компенсировать любые кризисные проявления в экономике.

Напомним, ранее он заявил, что Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили в прошедшие несколько лет.

Тем самым, напрашивается вывод, что на текущий момент Минфином выбран базовый курс на недопущение усиления российского рубля. Реализован он будет посредством массированной скупки иностранной валюты, на что уже выделены огромные средства.

Ранее сообщалось, что после уверенного роста в последние дни прошлого и первые дни нового года, на текущей неделе российский рубль теряет завоеванные позиции.

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