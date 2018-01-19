Глобалисты запаниковали

Американского президента ждет на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе ледяной прием, предвещает агентство Bloomberg. Главными противоречиями этой встречи будет рост глобальной экономики и проблемы в мировой торговле, которые агентство приписывает США и лично мистеру Трампу. В то время как Китай и лично товарищ Си держат её знамя высоко.

Сюрреализм современных дебатов о глобализации, пишет Bloomberg, поражает: Дональд Трамп, президент первой экономики планеты, выступает против свободной торговли, а Си Цзиньпин, президент коммунистического Китая, защищает свободную торговлю от американского протекционизма. Нынешний ВЭФ примечателен тем, что лидеры двух крупнейших мировых экономик, дающие в общей сложности 40% глобального ВВП, предлагают планете не просто отличные друг от друга, а противоположные взгляды на будущее мировой торговли, потоков капитала и экономической интеграции.

Роли явно переменились. Си Цзиньпин в первый раз защищал глобализацию в Давосе в 2017 году. За год, прошедший с тех пор, Пекин начал претворять в жизнь грандиозный проект товарища Си «Один пояс, один путь» (OBOR), официальной целью которого является связать три континента: Европу, Азию и Африку.

Не изменил своим предвыборным обещаниям и Дональд Трамп. Он за прошедший год показал, что слов на ветер не бросает. За время, проведенное в Белом доме, он успел выйти из Транстихоокеанского торгового партнерства (ТРР) и Парижского соглашения по изменениям климата. Он также продолжает угрожать выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, торгового соглашения с Южной Кореей и из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA). Из зоны свободной торговли между Америкой и Европой американскому президенту выходить не нужно, потому ее до сих пор не существует. Но Трамп отличился и здесь – он приложил все усилия к тому, чтобы переговоры по этому соглашению были заморожены.

Кроме этого, мистер Трамп хочет отгородиться от Мексики стеной. Он также неоднократно позволял себе провокационно-скандальные высказывания и твиты.

«Не стоит недооценивать угрозы интеграции мировой торговле,- приводит Bloomberg слова Эсвара Прасада, бывшего директора китайского отделения МВФ, а сейчас профессора университета Корнелла. - Администрация Трампа нагнетает неопределенность в правилах игры, относящихся к международной торговле».

Соединенные Штаты отступают по всей линии фронта, выполняя трамповскую стратегию «Америка превыше всего», а их позиции тут же занимает Поднебесная. Естественно, авторитет Китая на мировой арене при этом растет. Китайские представители сейчас энергично пытаются подписать новой азиатский договор по зоне свободной торговли взамен ТРР, а OBOR уже начинает менять ландшафт Азии, наиболее динамично развивающего континента планеты.

Си Цзиньпин в этом году в Давос в отличие от Дональда Трампа не приедет. Интересы Пекина будет представлять его главный советник по экономике.

Конечно, Китай несмотря на защиту свободной торговли можно отнести к рыночным экономикам с большой натяжкой, указывает агентство. Пекин субсидирует отстающие отрасли промышленности и завалил мировые рынки сталью. Он жестко регулирует валютный рынок Поднебесной, а в китайской экономике и финансах по-прежнему доминируют государственные предприятия и банки.

Политика Трампа выхода из торговых и экономических соглашений позволила Си изменить свой имидж и стать защитником глобализации, т.е. существующего порядка. Интерес Китая понятен – эти процессы в большей или меньшей степени проходят теперь на китайских условиях.

С учетом всего этого никого не удивляет, что на открывающемся в Давосе 23 января ВЭФ главной темой для обсуждения будет: «Создание общего будущего в разделенном мире». Ожидается, что в обсуждении примут участие индийский премьер Нарендра Моди, французский президент Эммануэль Макрон и другие мировые лидеры. Причем, подавляющее большинство даже не столько на стороне Си, сколько против протекционизма Трампа. Ожидается также, что в случае приезда в Давос Ангелы Меркель она выступит объединенным фронтом с другими лидерами против протекционизма Трампа, который приедет на Форум в последний день.

Несмотря на серьезные потрясения, вызванные политикой Дональда Трампа, глобальная экономика продолжает уверенно развиваться. Резко вырос в прошлом году и объем глобальной торговли. По прогнозам МВФ, он составил 4,2%. Для сравнения: в 2016 году торговля выросла на 2,4%. ВТО зафиксировала уменьшение числа протекционистских мер в октябре 2016 – октябре 2017 гг.

Даже самые близкие союзники США отказываются следовать их примеру. О том, что подавляющее большинство стран, включая развитые, по-прежнему придерживается принципов свободной торговли, говорят, например, торговые соглашения Евросоюза с Канадой и Японией, а также попытки сделать ТРР работоспособной организацией и без Америки.

Вашингтон, между тем, пристально следит за китайским импортом и инвестициями и собирается вводить тарифы на сталь и алюминий. Естественно, эта мера будет направлена, в первую очередь, против Китая. Поднебесная сейчас является главным действующим лицом нескольких расследований в Америке. Речь идет о якобы имеющих место кражах интеллектуальной собственности китайскими компаниями и их попытками заставить западные компании делиться технологиями, если те желают работать в Китае.

После визита Дональда Трампа в Пекин осенью прошлого года лидеры хвалятся хорошими отношениями, но дальше слов, похоже, дело не идет. Соперничество между США и КНР ощущается во всех сферах. Да и торговая война между ними не снята с повестки дня. Напротив, с каждым днем она становится все вероятнее. Достаточно сказать, что в декабрьском интервью New York Times Трамп заявил, что от принятия жестких мер против Китая в области торговли его удерживает только желание использовать Пекин как помощника в решении ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Усиление влияния Китая на мировой арене очевидно. США, например, потеряли титул главного торгового партнера Латинской Америки, которую они два столетия считают своим задним двором. Естественно, сейчас этот титул перешел к Китаю.

Исключением является Мексика, которая продолжает сильно зависеть от США, частично в связи с режимом нулевых тарифов NAFTA. Однако Трамп планирует переписать и NAFTA, а также построить на границе с Мексикой стену, что, конечно же, не может не отразиться на отношениях между двумя странами.

Новости экономики: Всемирный банк улучшил прогноз по росту мировой экономики