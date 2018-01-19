Названы самые популярные туристические регионы РФ в новогодние праздники

Самым популярным туристическим местом России в прошедшие новогодние каникулы стала Москва.

К такому выводу пришли специалисты одного из отечественных аналитических агентств, которые составили ТОП-100 городов и регионов страны, которые посетили в праздники туристы.

С конца декабря 2017 года по 8 января 2018 года российскую столицу посетили 4,8 млн человек. На втором месте туристического рейтинга оказалась Московская область с посещаемостью 2,7 млн человек. Третье место у Краснодарского края – 600 тыс. туристов, передаёт сайт телеканала «360».

Далее в рейтинге разместились Санкт-Петербург (400 тыс. туристов), Владимирская область (201 тыс.), Тюменская область (200 тыс.), Вологодская область (177 тыс.), Саратовская область (162 тыс.), Башкирия (148 тыс.) и Татарстан (130 тыс.).

При этом отмечается. что во время новогодних каникул популярностью у туристов пользовались местные музеи, отели и пансионаты, а также праздничные мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также с концертами и конкурсами.

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Деньги» на основании сведений о чеках транзакций провёл оценку расходов российских туристов в новогодние праздники в заграничных поездках. Самый большой размер среднего чека оплаты был зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он составил 6 670 рублей. Меньше всего российские туристы потратились в Белоруссии (1 295 рублей), Польше (1 499 рублей) и Грузии (1 462 рублей).

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