Немецкий MAN поставил оборудование в Крым в обход санкций

После отказа финской компании Wartsila продавать генераторы в Крым из-за санкций Евросоюза, крымский завод «Залив» приобрел немецкое оборудование концерна МАN, сообщает «Коммерсантъ».

«Залив» выполняет государственный заказ по строительству аварийно-спасательного судна, для которого и предназначались генераторы. При этом в немецком концерне сообщили, что они не знают, как продукция их компании попала на полуостров и предположили, что «Залив» приобрел их у посредников.

«Мы строго следуем правилам санкций и не ведём сделок с Крымом», – заключил MAN.

Научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов считает, что генераторы могли оказаться в Крыму до введения санкций. «Прямую ответственность компании MAN за судьбу этих генераторов установить довольно сложно. Пока неизвестно даже, по какому контракту эти генераторы были поставлены в Россию», - сообщил эксперт.

Ситуация напоминает недавнюю историю с поставками турбин Siemens в Крым.

Напомним, турбины на Таманский полуостров Siemens поставил в 2015 году, а после смены собственника компании в Краснодарском крае турбины переправили в Крым. При этом, ответственность понесла компания Siemens, хотя формально поставщиком являлась российская компания.