Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 19.01.2018

Немецкий MAN поставил оборудование в Крым в обход санкций

«Expert Online» 2018

После отказа финской компании Wartsila продавать генераторы в Крым из-за санкций Евросоюза, крымский завод «Залив» приобрел немецкое оборудование концерна МАN, сообщает «Коммерсантъ».

«Залив» выполняет государственный заказ по строительству аварийно-спасательного судна, для которого и предназначались генераторы. При этом в немецком концерне сообщили, что они не знают, как продукция их компании попала на полуостров и предположили, что «Залив» приобрел их у посредников.

«Мы строго следуем правилам санкций и не ведём сделок с Крымом», – заключил MAN.

Научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов считает, что генераторы могли оказаться в Крыму до введения санкций. «Прямую ответственность компании MAN за судьбу этих генераторов установить довольно сложно. Пока неизвестно даже, по какому контракту эти генераторы были поставлены в Россию», - сообщил эксперт.

Ситуация напоминает недавнюю историю с  поставками турбин Siemens в Крым.

Напомним, турбины на Таманский полуостров Siemens поставил в 2015 году, а после смены собственника компании в Краснодарском крае турбины переправили в Крым. При этом, ответственность понесла компания Siemens, хотя формально поставщиком являлась российская компания.

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к глобальному падению
      Курс доллара перешел к глобальному падению
    2. Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
      Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
    3. WSJ: доллар оставили не у дел
      WSJ: доллар оставили не у дел