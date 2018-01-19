Немцев напугало новое «адское оружие» России

В России создается модификация одного из сильнейших вооружений в мире, тяжелой огнеметной системы ТОС-1, пишет немецкое издание Stern.

«Одним из самых смертоносных орудий в арсенале Путина является ТОС-1 - часто называемый тяжелым огнеметом», - сообщает издание.

Новое вооружение, которое именуется ТОС-2 будет базироваться на платформе «Armata», на которой распологается и пусковой супер танк T-14 Armata. Огнемет не имеет аналогов в мире кроме Сирии. Вооружение есть в распоряжении войск Асада.

TOS-1 и TOS-2 работают по-разному, отмечает издание. Принцип работы ракетной установки состоящей из 30 труб схож с аэрозольной бомбой. Разница состоит в том, что попадая в цель большинство боеголовок создают в воздухе взрывную пленку и воспламеняют ее.

«В результате получается огненный шар, который вызывает огромную взрывную волну. После первой волны, немедленно образуется вакуум. Эффект разрушительный», - пишет автор, который отмечает, что спастись в зоне действия этого оружия даже в бункерах невозможно.

Один удар TOS-1 оставляет воронку площадью 400 метров в глубину и примерно 1 километр в ширину. Отмечается, что «адское оружие» России способно зачищать минные поля.

Его последователь, TOS-2 должен решить задачу увеличения зоны поражения боезаряда, а также сделать платформу, на которой базируется установка, неуязвимой для противотанковых ракет.

«Несмотря на бронированное шасси, установка пока уязвима для противотанкового оружия, поскольку нуждается в большем времени для перезарядки системы питания», - сообщает автор статьи.

Главный конструктор Николай Макаровец предполагает, что тяжелый огнемет TOS-2 будет поставлен на вооружение в армию России уже в 2018-2025 годах, сообщает Stern.

Оружие России: Мощнейшее оружие США обесценилось из-за России и Китая