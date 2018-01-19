Россия не готова отказаться от ядерного оружия

Россия не намерена присоединяться к Договору о запрете ядерного оружия (ДЗЯО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по вопросам о запрещении ядерного оружия, сообщает РИА новости со ссылкой на сайт российского министерства иностранных дел.

Сергей Лавров еще в октябре 2017 года в ходе конференции в Москве по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения заявил, что ядерное оружие возможно уничтожить полностью лишь «в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия». Однако Договор о запрете ядерного оружия не выполняет эти необходимые требования, а также не учитывает факторы, которые могут так или иначе повлиять на стратегическую стабильность в мире, а также «провоцирует глубокие разногласия между членами международного сообщества и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения», приводит сайт МИД РФ высказывание Лаврова.

Документ подписали 53 страны в июле прошлого года в штаб-квартире ООН. Представители России, США, Китая и некоторых других стран, обладающих ядерным вооружением, подписывать данный договор не стали.

Ядерное оружие: США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания России