Социологи: какие СМИ читают россияне, бумажные или электронные?

Подавляющее большинство россиян не готовы полностью отказаться от бумажных газет и журналов в пользу электронных СМИ.

Согласно опросу, который провели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), так ответили 79 % респондентов. Любопытно, что ежедневно читают печатные газеты и журналы 16% участников опроса, несколько раз в месяц – 25 %, несколько раз в год – 8 %, пишет еженедельник «Аргументы и факты»

При этом предпочтение цифровым СМИ отдаёт лишь каждый пятый опрошенный (как правило, это люди в возрасте от 24 до 35 лет).

Опрос был проведён при помощи телефонного интервью среди 1200 россиян в конце 2017 года.

Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИО́М (до 1992 года — Всесоюзный) – старейшая российская исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения.

ВЦИОМ – одна из крупнейших российских компаний на этом рынке. Создана в 1987 году. 100 % акций компании принадлежат государству.

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