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Москва, 19.01.2018

Стало известно, сколько Порошенко потратил на Мальдивах

«Expert Online» 2018

Раскрыты подробности новогоднего отдыха президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах.

Согласно расследованию, которое провели журналисты «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший», отдых главы «незалежной» обошелся ему как минимум в 500 тыс. долларов США (более 28 млн рублей).

Отмечается, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивах в компании ещё девяти человек (семеро взрослых и двое детей). Перелёт на самолёте Falcon 7X обошелся президенту Украины в 188 тыс. долларов (более 10,6 млн рублей), передаёт Lenta.ru.

Также установлено, что украинский лидер и его спутники разместились в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc Randheli, состоящем из частных вилл, посреди Индийского океана. При этом президент был зарегистрирован в отеле как Mr. Petro Incognito (Ukraine), арендовав самую дорогую виллу курорта Owner's Villa (Private Island).

Проживание обошлось отдыхающим в 276 тыс. долларов (более 15,6 млн рублей), ещё 37,5 тыс. долларов (более 2,1 млн рублей) было потрачено на развлечения и питание. Например, дайвинг, водный спорт и лодки обошлись в 18 тыс. 705 долларов (более 1 млн рублей).

За завтраки Порошенко заплатил ещё 10 тыс. 791 доллар (около 610,7 тыс. рублей), за обеды — 4 тыс. 682 доллара (около 265 тыс. рублей), а за ужины — «всего» 3 тыс. 165 долларов (более 179,1 тыс. рублей). Любопытно, что всё кроме проживания Порошенко оплачивал наличными.

В администрации украинского президента уже отреагировали на данное расследование, подчеркнув, что поездку украинский лидер оплатил «из собственного счёта задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации».

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