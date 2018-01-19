Суд Лондона рассмотрит спор Украины и России

Суд Лондона приступит к рассмотрению апелляции Украины на решение Высокого суда по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд, сообщает RT со ссылкой на Интерфакс-Украина. Первое заседание по делу пройдет 22 января. Издание ссылается на информацию, полученную от Минфина РФ.

Ожидается, что слушанья по апелляции будут проходить в открытом судебном заседании в течении пяти дней. Дело будет рассмотрено коллегией во главе с судьёй Глостер.

В сентябре прошлого года украинская сторона уже выплатила часть денег за компенсацию России судебных издержек по спору.

Напомним, в июле 2017 года Высокий суд Лондона вынес постановление, согласно которому Украина обязана выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд.

Суд также возложил на Украину обязанность возместить России часть судебных расходов.