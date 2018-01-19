Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 19.01.2018

В Прибалтике резко возросла стоимость электроэнергии из-за разрыва с Россией

«Expert Online» 2018

В Прибалтике с начала года резко выросла стоимость электроэнергии для рядовых потребителей, приводит Sputnik данные информационного портала Vesti.lv, который в свою очередь ссылается на данные поставщика электроэнергии «Elektrum Lietuva».

Стоимость 1 МВт в Латвии и Литве возросла почти на 5% и составляет 29,86 евро, в Эстонии цена за электроэнергию выросла на 4% и составляет 29,63 евро за 1 МВт. То есть, во всех странах Балтии цена на электричество выросла в среднем на 4,6 %.

При этом потребление электричества в регионе возросло на 16% и составляет сегодня 233 гигаватт-час. Больше всего потребляют электроэнергии в Литве.

Elektrum Lietuva объясняет рост цен на электроэнергию повышенным спросом в регионе из-за праздников и холодной погодой.

Однако эксперты задаются вопросом, зачем прибалтийским энергетикам, которые получают сверхприбыль в данной ситуации, еще поднимать цены на свои услуги. Ответ, по мнению специалистов, кроется в проблемах энергосистемы региона из-за готовности разрыва отношений с Россией в энергетической сфере и выхода из БРЭЛЛ. В случае, если политики стран Балтии от антироссийской риторики перейдут к реальному отказу от российской электроэнергии, в регионе быстро почувствуется дефицит электроэнергии, и цены вырастут еще больше, считают эксперты. 

Новости Прибалтики: Латвия влезла в долги из-за ответных мер со стороны России

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара перешел к глобальному падению
      Курс доллара перешел к глобальному падению
    2. Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
      Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
    3. WSJ: доллар оставили не у дел
      WSJ: доллар оставили не у дел