В Прибалтике резко возросла стоимость электроэнергии из-за разрыва с Россией

В Прибалтике с начала года резко выросла стоимость электроэнергии для рядовых потребителей, приводит Sputnik данные информационного портала Vesti.lv, который в свою очередь ссылается на данные поставщика электроэнергии «Elektrum Lietuva».

Стоимость 1 МВт в Латвии и Литве возросла почти на 5% и составляет 29,86 евро, в Эстонии цена за электроэнергию выросла на 4% и составляет 29,63 евро за 1 МВт. То есть, во всех странах Балтии цена на электричество выросла в среднем на 4,6 %.

При этом потребление электричества в регионе возросло на 16% и составляет сегодня 233 гигаватт-час. Больше всего потребляют электроэнергии в Литве.

Elektrum Lietuva объясняет рост цен на электроэнергию повышенным спросом в регионе из-за праздников и холодной погодой.

Однако эксперты задаются вопросом, зачем прибалтийским энергетикам, которые получают сверхприбыль в данной ситуации, еще поднимать цены на свои услуги. Ответ, по мнению специалистов, кроется в проблемах энергосистемы региона из-за готовности разрыва отношений с Россией в энергетической сфере и выхода из БРЭЛЛ. В случае, если политики стран Балтии от антироссийской риторики перейдут к реальному отказу от российской электроэнергии, в регионе быстро почувствуется дефицит электроэнергии, и цены вырастут еще больше, считают эксперты.

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