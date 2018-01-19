Закат А380. Jumbo — следующий

48-60 — или ничего

Airbus подтвердил, что скоро прекратит выпуск аэробусов A380. Шансы, что выпуск авиалайнера, который начали собирать в 2005 году, продолжится и в двадцатые годы, крайне низки.

Век крупнейшего пассажирского авиалайнера планеты оказался, на удивление, короткий – всего 13 лет. За это время было выпущено 222 самолета. Airbus вынужден поставить крест на А380, потому что на него не поступало новых заказов уже два года. Между тем, для продолжения программы, запущенной с громкими фанфарами в 2005 году, необходимо иметь заказов минимум на 6 авиалайнеров в год.

Последние надежды по А380 Airbus возлагал на своего крупнейшего клиента – Emirates. Однако дубайская авиалиния в ноябре 2017 года после долгих раздумий отдала предпочтение Boeing 787 Dreamliner и сделала заказ на 40 американских авиалайнеров.

На этой неделе директор Airbus по продажам Джон Лихи признал, что только Emirates могут спасти суперлайнер, но это, похоже, будет напоминать чудо.

«Мы еще продолжаем вести с ними переговоры, — рассказал он журналистам,- но если честно, они – единственные, кто сейчас вообще способен покупать А380. Причем, нам нужно, чтобы в течение 8-10 лет собиралось не меньше шести авиалайнеров в год. Если не удастся договориться с Emirates, выбора не будет — программу придется закрывать».

В 2013 году Emirates заказали 50 A380, но за прошедшие с тех пор четыре года Airbus получил всего лишь один заказ – в январе 2016 года от японской авиакомпании на три суперлайнера.

Идеал недостижим

Нареканий к А380 нет. Пассажиры им не нахвалятся. По их мнению, это идеальный в отношении удобства и безопасности полетов самолет. Довольны и авиаперевозчики. Подвела экономика: А380 оказался слишком дорогим в обслуживании. Для того, чтобы суперлайнеры окупались, в каждый полет они должны отправляться забитыми под завязку.

К тому же, у авиаперевозчиков есть неплохой выбор — покупать лайнеры средних размеров. Это и Dreamliner, и запущенный в 2016 году A320neo или вышедший годом ранее A350. У них с окупаемостью все в порядке, потому что отпадают проблемы с наполняемостью и значительно ниже стоимость обслуживания.

В прошлом году Singapore Airlines, кстати, первый покупатель A380, начал отправлять их в ангар. Еще один тревожный звонок прозвенел в ноябре: ирландская компания, сдающая самолеты в аренду, заявила о намерении создать собственную авиакомпанию, потому что она не может найти операторов, желающих взять А380.

Сейчас больше всего суперлайнеров у Emirates — 100 штук, т.е. почти половина от суммарного числа собранных самых больших пассажирских самолетов с четырьмя двигателями. Остальные крупные авиалинии сильно уступают дубайскому авиаперевозчику: у British Airways, к примеру, весь авиапарк состоит из 270 самолетов, но А380 из них лишь 12.

В связи со снижением интереса начало быстро снижаться и количество собранных самолетов. Если в 2014 году их было собрано 30, то в 2017 — 15, а в этом запланированы 12. Речь идет, конечно, о выполнении старых, уже оплаченных заказов.

Jumbo будет следующим

В Airbus очень надеялись на Китай, который к 2022 году станет крупнейшим на планете авиарынком, но и Поднебесная не смогла поддержать А380 на крыле. Главным образом, потому что Китай последнее десятилетие развивал собственное авиастроение. Цель китайского авиапроизводителя, Сommercial Aircraft Corporation of China (Comac) – уменьшить зависимость от Запада в лице Boeing и Airbus.

После того, как А380, способный перевозить 853 пассажира, станет «на прикол», титул крупнейшего пассажирского авиалайнера перейдет к Boeing 747-800 Jumbo Jet, вместимость которого составляет 700 человек.

Но, похоже, и 747-му недолго ходить в рекордсменах. Американские лайнеры выходят из моды. В декабре, например, состоялся последний полет Boeing 747 в авиакомпании United по маршруту Сан-Франциско-Гонолулу. Этот маршрут для прощания с популярнейшим лайнером выбран не случайно — его первый рейс в 1970 году состоялся как раз между Сан-Франциско и Гонолулу. После почти 50 лет неустанной работы 747-е постепенно тоже отправляются на кладбища для старых самолетов. Крупнейшим оператором Jumbo Jet является British Airways: у нее в работе сейчас 36 лайнеров, но 34 уже поставлены на консервирование.

Спрос на B747, которые после первого полета в 1969 году неоднократно модернизировались и переделывались, тоже резко сократился. В прошлом году Boeing не получил ни одного нового заказа. Ожидается, что совсем скоро его будет ждать такая же судьба, как А380. Всего же Boeing собрал за без малого полвека более полутора тысяч Jumbo. Правда, почти две трети сейчас на земле и не летают.