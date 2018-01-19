Зрители назвали 100 лучших фильмов всех времён

Любители кино назвали 100 лучших фильмов всех времён на начало 2018 года.

Согласно опросу, который был проведён журналистами издания Indie Wire, первое место заняла музыкальная картина «Волшебник страны Оз» (1939) режиссёра Виктора Флеминга. На счету этой легендарной киноленты два «Оскара». Кроме того, в 1998 году он попал в десятку лучших американских фильмов.

Вторую строчку занял «Гражданин Кейн» (1941) режиссёра Орсона Уэллса. Эта американская драма на протяжении нескольких десятилетий регулярно побеждала в масштабных опросах кинопрофессионалов как «лучший фильм всех времён и народов».

На третьем месте расположился фильм ужасов «Прочь» (2017) Джордана Пила. В картине рассказывается о знакомстве чернокожего фотографа с родителями его белой девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда выясняется, что богатые родители его избранницы, представляющие «высшее общество», оказываются убеждёнными расистами.

Среди современных фильмов в первую десятку также попали мультфильм «Головоломка» (2015), драма «Лунный свет» (2016) и боевик «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).

Из кинолент прошлого века в ТОП-100 вошли такие популярные фильмы, как «Третий человек» (1949), «Кабинет доктора Калигари» (1920), «Всё о Еве» (1950), «Метрополис» (1927) и «Крёстный отец» (1972).

Напомним, ранее сообщалось, что киноресурс Rotten Tomatoes, основываясь на отзывах профессиональных критиков и оценках обычных зрителей, определил десятку самых популярных фильмов 2017 года.

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