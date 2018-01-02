Курс доллара начал год мощным падением

Курс доллара на первых торгах нового 2018 года снижается до четырехмесячных минимумов к евро, сообщает Рейтер.

Европейская валюта завершила 2017 год с лучшим результатом против доллара с 2003 года.

Евро укрепился к доллару на 0,3 процента до 1,2046 доллара. На тих уровнях евро находился в сентябре 2017 года.

Элвин Тан, стратег FX Societe Generale в Лондоне, отмечает, что курс доллара снижался в декабре на фоне ралли сырьевых товаров, в свою очередь евро набирал обороты при поддержке хороших экономических данных в странах ЕС.

«В принципе, то, что помогает евро, - это яркие экономические перспективы в еврозоне. Импульс будет продолжаться», - сказал Тан.

Societe Generale прогнозирует, что к середине года евро укрепится до 1,25 доллара.

Индекс доллара против корзины из шести основных валют снизился до 91,932, что является также самым слабым уровнем с сентября.

В течение всего 2017 года индекс доллара упал более чем на 9,8 процента, это самый низкий годовой показатель с 2003 года.

Сатоши Окагава (Satoshi Okagawa), старший аналитик глобальных рынков в Sumitomo Mitsui Banking Corporation в Сингапуре, отмечает, что падение показателя 10-летней доходности Казначейства США к концу 2017 года способствовало снижению курса доллара.

Китайский юань также вырос до 6,4922 юаня за доллар, что является самым высоким показателем с 8 сентября.

Товарные валюты торгуются в плюсе после ралли в ценах на металлы и нефть, а австралийский доллар прибавил еще 0,4 процента, достигнув 0,7836 доллара, что является самым высоким показателем с октября.

Торги на Московской бирже начнутся завтра 3 января. Курс доллара ЦБ на сегодня составляет 57,60 рубля.