Как выбрать идеальную кухню

Чтобы обеспечить функциональность кухни, наряду со стильностью и комфортностью, нужно грамотно выбрать мебельный гарнитур.

При этом следует принимать во внимание большое количество факторов, если вы решили купить кухню, важнейшие из которых приведены ниже. Материал столешницы. Данная часть гарнитура сильнее других подвергается действию внешних факторов. В настоящее время на рынке предлагаются столешницы, изготовленные из стекла, натуральной древесины, МДФ, ламинированного ДСП, пластмассы, природного или искусственного камня. Самый доступный по цене вариант – столешницы, сделанные из ламинированного ДСП. Их популярность обусловлена сочетанием низкой стоимости и высокой практичности. Изготовленная из композитов столешница стоит немного дороже, зато обладает повышенной стойкостью к ударам, температурным перепадам, сколам.

Материал фасадов. Данный фактор является решающим с точки зрения эксплуатационных свойств, срока службы и практичности мебели. Внешнее покрытие гарнитура подвергается действию температурных перепадов, пара, лучей солнца и др. Чтобы мебель сохраняла привлекательный внешний вид и исправно служила в течение многих лет, не следует пытаться сэкономить на фасаде. В настоящее время на мебельном рынке предлагается обширный ассортимент различных материалов для столешниц и фасадов. Цена является не единственным фактором, определяющим качество фасада. В этих целях используются натуральный шпон, акрил, массив дерева, МДФ или пластмасса.

Стиль. Этот фактор зависит не только личных вкусов хозяев квартиры, но и от размера кухни. Например, мебель в стиле барокко или классика не подходит для небольших кухонь. В них предпочтительно поставить мебель в стилях модерн, хай-тек или прованс, которые визуально увеличивают пространство.

Цвет. Для маленькой кухни матовые темные фасады не подходят, поскольку они визуально еще сильнее уменьшают помещение. Чтобы зрительно расширить пространство кухни, нужно использовать светлые, глянцевые фасады, которые наполняют ее светом.

Комплектация. При покупке готовой кухни нужно сразу продумать способ установки гарнитура, приняв во внимание местонахождение окон, дверей, холодильника и прочих бытовых электроприборов. В отличие от приобретения модульной кухни или изготовления гарнитура на заказ, здесь нельзя будет изменять комплектацию и наполнение. По этой причине желательно заранее подготовить план размещения рабочего пространства, мойки, плиты и зоны отдыха. Такой подход позволит обустроить кухню грамотно и удобно.