Как выбрать идеальную кухню

Чтобы обеспечить функциональность кухни, наряду со стильностью и комфортностью, нужно грамотно выбрать мебельный гарнитур.
При этом следует принимать во внимание большое количество факторов, если вы решили купить кухню, важнейшие из которых приведены ниже.
- Материал столешницы. Данная часть гарнитура сильнее других подвергается действию внешних факторов. В настоящее время на рынке предлагаются столешницы, изготовленные из стекла, натуральной древесины, МДФ, ламинированного ДСП, пластмассы, природного или искусственного камня. Самый доступный по цене вариант – столешницы, сделанные из ламинированного ДСП. Их популярность обусловлена сочетанием низкой стоимости и высокой практичности. Изготовленная из композитов столешница стоит немного дороже, зато обладает повышенной стойкостью к ударам, температурным перепадам, сколам.
- Материал фасадов. Данный фактор является решающим с точки зрения эксплуатационных свойств, срока службы и практичности мебели. Внешнее покрытие гарнитура подвергается действию температурных перепадов, пара, лучей солнца и др. Чтобы мебель сохраняла привлекательный внешний вид и исправно служила в течение многих лет, не следует пытаться сэкономить на фасаде. В настоящее время на мебельном рынке предлагается обширный ассортимент различных материалов для столешниц и фасадов. Цена является не единственным фактором, определяющим качество фасада. В этих целях используются натуральный шпон, акрил, массив дерева, МДФ или пластмасса.
- Стиль. Этот фактор зависит не только личных вкусов хозяев квартиры, но и от размера кухни. Например, мебель в стиле барокко или классика не подходит для небольших кухонь. В них предпочтительно поставить мебель в стилях модерн, хай-тек или прованс, которые визуально увеличивают пространство.
- Цвет. Для маленькой кухни матовые темные фасады не подходят, поскольку они визуально еще сильнее уменьшают помещение. Чтобы зрительно расширить пространство кухни, нужно использовать светлые, глянцевые фасады, которые наполняют ее светом.
- Комплектация. При покупке готовой кухни нужно сразу продумать способ установки гарнитура, приняв во внимание местонахождение окон, дверей, холодильника и прочих бытовых электроприборов. В отличие от приобретения модульной кухни или изготовления гарнитура на заказ, здесь нельзя будет изменять комплектацию и наполнение. По этой причине желательно заранее подготовить план размещения рабочего пространства, мойки, плиты и зоны отдыха. Такой подход позволит обустроить кухню грамотно и удобно.