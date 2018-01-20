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Москва, 21.01.2018

Как выбрать ортопедические стельки

«Expert Online» 2018

Для грамотного подбора ортопедических стелек следует представлять, какие цели достигаются за счет их использования.

Основные задачи, решаемые при помощи этих приспособлений, заключаются в предотвращении возникновения болезней и развития патологий. Вы можете оформить заказ в салоне по изготовлению индивидуальных стелек. При грамотном подборе стелек можно решить следующие проблемы:

  • появление натоптышей и мозолей;
  • уменьшение чувствительности кожного покрова на подошве;
  • усталость стопы;
  • избыточная нагрузка на суставы ног и позвоночник.

Использование стелек помогает улучшить кровоснабжение стопы и повысить устойчивость во время хождения и стояния. Чтобы грамотно подобрать ортопедические стельки, надо учитывать индивидуальные особенности строения стопы и существующие проблемы. Существуют следующие основные типы супинаторов:

  • ВП-1. В этих стельках предусмотрено гнездо, предназначенное для продольного свода стопы и пятки. Врачи рекомендуют их ношение при частых болезненных ощущениях и на начальных этапах плоскостопия. В качестве профилактического средства такие модели носят люди, профессиональные обязанности которых связаны с продолжительным нахождением в стоячем состоянии и поднятием тяжелых предметов.
  • ВП-2. В этом приспособлении предусмотрены выкладка, предназначенная для продольного свода стопы, и супинаторная вкладка для пятки. Его ношение позволяет скорректировать продольный свод стоп.
  • ВП-3. В этой модели предусмотрены вкладка, предназначенная для пятки, выкладка со стороны продольного свода и пронатор, предназначенный для передней части стопы. Данное приспособление применяется для предотвращения синдрома раскрученной стопы.
  • ВП-6. В этом приспособлении предусмотрены бугорок против появившихся мозолей и натоптышей и предназначенные для пяточного отдела и для двух сводов стопы вкладки и выкладки. Оно обеспечивает отведение большого пальца в сторону и уплощение продольного свода.
  • ВП-7. В этом приспособлении предусмотрены отдел для пятки и пронатор по всему краю стопы. Врачи прописывают ношение этой разновидности стелек для предотвращения косолапости и укорачивания стопы, компенсируемого женщинами за счет ношения обуви на высоких каблуках.
  • ВП-9. Это приспособление рассчитано на использование при существенном укорочении стопы. В нем предусмотрены выкладка со стороны продольного свода, гнездо под пятку, а также компенсатор от пятки до пучка.
  • ВП-10. В этом приспособлении предусмотрены предназначенные для продольного свода и пятки расположения и предназначенные для натоптышей и мозолей углубления, благодаря чему обеспечивается предотвращение появления рубцов.
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