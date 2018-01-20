Как выбрать ортопедические стельки

Для грамотного подбора ортопедических стелек следует представлять, какие цели достигаются за счет их использования.

Основные задачи, решаемые при помощи этих приспособлений, заключаются в предотвращении возникновения болезней и развития патологий. Вы можете оформить заказ в салоне по изготовлению индивидуальных стелек. При грамотном подборе стелек можно решить следующие проблемы:

появление натоптышей и мозолей;

уменьшение чувствительности кожного покрова на подошве;

усталость стопы;

избыточная нагрузка на суставы ног и позвоночник.

Использование стелек помогает улучшить кровоснабжение стопы и повысить устойчивость во время хождения и стояния. Чтобы грамотно подобрать ортопедические стельки, надо учитывать индивидуальные особенности строения стопы и существующие проблемы. Существуют следующие основные типы супинаторов: