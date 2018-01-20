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Москва, 21.01.2018

Особенности выбора канцелярских товаров для офиса

«Expert Online» 2018

Хотя в последние десятилетия в жизни людей прочное место заняли компьютеры, потребность в канцелярских принадлежностях не исчезла. Без них не может обойтись ни одна организация. Такие простые изделия как ручки, папки и блокноты значительно облегчают труд офисных работников.

Руководители, уделяющие большое внимание имиджу своих организаций, заказывают канцелярские товары с логотипом своей компании. Благодаря этому они не только обеспечивают подчиненных требуемыми канцелярскими принадлежностями, но и получают дополнительную рекламу.

В число канцелярских принадлежностей входят разные изделия. Одни из них относятся к незаменимым, отсутствие других почти не замечается. Число и тип таких изделий зависят от специализации фирмы. Однако, несмотря на такую классификацию, есть определенный список предметов, требующихся в любом офисе. Чтобы работа офисных сотрудников была удобной, им нужны:

 

  • скотч;
  • белая бумага формата А4;
  • календарь;
  • карандаши;
  • дыроколы;
  • шариковые ручки;
  • штрих-корректор;
  • скоросшиватели;
  • ножницы;
  • скрепки;
  • клей ПВА;
  • папки.

 

Приведенный перечень канцелярских изделий может быть дополнен общими тетрадями, ежедневниками и штемпелями.

Эффективным рекламным решением являются сделанные на заказ ручки с логотипом или иные принадлежности с размещенной на них эмблемой фирмы. Они могут использоваться не только для обеспечения работников, но и как сувениры для клиентов компании или подарки на память ее партнерам.

Приобретая требующиеся для работы в офисе канцелярские товары, следует принимать во внимание ряд требований, которые предъявляются к этой категории изделий. Прежде всего, они должны иметь высокое качество и быть безопасными, поскольку используются людьми. Канцелярию выгодно покупать оптом, это позволяет получить ощутимую скидку. Некоторые магазины продают канцтовары для крупных организаций по сниженным ценам.

При использовании покупаемых блокнотов или ручек в качестве подарков может понадобиться размещение на них рекламы. Она наносится на готовые изделия. Такая услуга предоставляется специализированными фирмами, готовыми при необходимости оказать помощь с созданием подходящего дизайна. Для подтверждения репутации солидной организации следует покупать высококачественные канцелярские принадлежности, сделанные надежными и проверенными изготовителями.

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