Солнечная батарея для дома и дачи: особенности и принцип работы

Солнечные батареи не только являются экологически чистым источником электроэнергии, но и позволяют сэкономить значительные средства на ее оплате. При выборе этих устройств первым делом следует определиться с мощностью (обычно она находится в диапазоне от 250 до 10 тыс. ватт) с учетом разницы в стоимости.

Если вы решили купить солнечные батареи, то начинать желательно с использования небольших панелей мощностью два-три киловатта, чтобы проверить их работоспособность и объем вырабатываемой электроэнергии. Позднее при необходимости можно увеличить мощность своей «солнечной электростанции».

Нужно также обратить внимание на следующие параметры:

емкость батарей;

мощность подключаемой нагрузки (обычно она составляет от 0,5 до 5 киловатт);

выработка электрической энергии в течение определенного времени.

Монтаж солнечных панелей собственными силами на своем дачном участке не представляет особых сложностей для любого человека, обладающего минимальными навыками в данной области и умеющего выполнять инструкции. При отсутствии уверенности в своих силах целесообразно обратиться за помощью к специалистам. В последнее время их число значительно выросло, поскольку обучиться установке таких панелей довольно легко, в особенности после прочтения специальной литературы, имеющейся в интернете.

Перед началом монтажа первым делом надо определиться, где будут размещаться солнечные модули. Самым подходящим местом для этого является южная сторона крыши дома или дачи. Кроме того, несколько солнечных панелей могут быть установлены в саду на специальных подставках. Чтобы упростить монтаж солнечных панелей, следует покупать комплекты, в которых содержатся все необходимые для этого детали.

Необходимо помнить о том, что солнечные батареи не только обеспечивают возможность экономии ощутимых денежных сумм, но и способствуют улучшению экологической обстановки. Этот способ получения электрической энергии относится к числу самых «чистых». К тому же он основан на использовании неисчерпаемого источника энергии – солнечного света. Те, кто попробовал использовать солнечные панели, успели убедиться в преимуществах данных устройств и рекомендуют их установку своим близким и знакомым. Самым существенным недостатком солнечных панелей является их высокая цена. Однако затраты, связанные с приобретением и установкой этих устройств, со временем окупают себя.