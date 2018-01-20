Советы по выбору обручальных колец

Свадебная церемония – один из самых трогательных моментов в жизни каждой семьи. Именно поэтому к ее подготовке молодожены подходят со всей ответственностью. Но почему-то покупку обручальных колец зачастую откладывают на потом, забывая, что это не просто свадебный аксессуар, а символ их любви.

Предлагаем воспользоваться несколькими простыми рекомендациями, которые помогут вам выбрать кольца мечты.

Какой выбрать металл?

Издревле обручальные кольца изготавливались из красного золота, но, как известно, мода не стоит на месте и сегодня можно найти модели из желтого, белого, комбинированного золота и даже из серебра. Выбирая подходящий металл, в первую очередь необходимо отталкиваться от его практических характеристик. Например, серебро значительно мягче золота, поэтому чтобы сохранить привлекательный внешний вид украшений, их необходимо будет периодически снимать.

Следующий нюанс, который следует учитывать – ваши предпочтения к драгоценным металлам в повседневной жизни, обручальное кольцо должно с ними гармонично сочетаться. Отличным решением может стать изделие, выполненное из комбинированного золота. Тем более что вариантов и мужских, и женских моделей существует множество.

Дизайн обручальных колец

Все модели обручальных колец по их внешнему виду можно условно разделить на две категории – классические кольца и изделия с декором. Многие молодожены отдает предпочтение первому варианту, так как согласно древним традициям обручальные кольца должны быть гладкими, без лишних элементов декора. Кроме того классика всегда в моде, да и подобрать парные модели данного вида особого труда не составит.

Обручальные кольца с декором могут быть украшены драгоценными камнями или иметь алмазную гравировку. Но выбирая модели подобного плана, следует понимать, что они могут быть не слишком практичными. А ведь носить вы их будете не только в день свадьбы, а всю свою жизнь. Что касается парности колец, то строго это условие соблюдать не обязательно.

Ширина колец

Если у вас длинные, тонкие пальцы, отдайте предпочтение широкой или узкой модели. Обладателям крупных пальцев рекомендуем обратить внимание на изделия средней ширины. Оптимальным вариантом для средних пальцев считаются узкие и средние модели. А вот мужчинам правильнее будет приобрести широкое изделие. Но самое главное – кольцо должно удобно сидеть. Да и из правил бывают исключение, поэтому прежде чем сделать окончательный выбор необходимо примерить понравившуюся модель.