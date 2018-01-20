СПА бассейны: виды и особенности

На протяжении многих веков люди использовали теплую воду для восстановления своего энергетического баланса. Эта живительная влага способна за короткое время снять усталость и вернуть хорошее расположение духа. Именно поэтому, сегодня спа-индустрия так прочно обосновалась в нашей современной жизни.

Особенности бассейнов с гидромассажем

Главная цель применения спа-бассейнов с функцией гидромассажа – гидротерапия, которая оказывает воздействие на наиболее труднодоступные участки нашего организма. Кроме того она способствует улучшению кровообращения, снижению болевых ощущений, а также обладает расслабляющим и тонизирующим эффектом. Все это достигается благодаря тщательно продуманной системе встроенного форсуночного оборудования, которое позволяет произвольно изменять направление струи воды.

По мере того как развивалась спа-индустрия, а вместе с ней и второстепенные направления эстетической и реабилитационной медицины, гидромассажные бассейны не раз подвергались совершенствованию. Благодаря чему на сегодняшний день сформировалась определенная классификация, максимально точно отражающая их функциональные качества, а ознакомится с основными моделями можно здесь.

Виды спа-бассейнов