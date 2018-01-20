СПА бассейны: виды и особенности

На протяжении многих веков люди использовали теплую воду для восстановления своего энергетического баланса. Эта живительная влага способна за короткое время снять усталость и вернуть хорошее расположение духа. Именно поэтому, сегодня спа-индустрия так прочно обосновалась в нашей современной жизни.
Особенности бассейнов с гидромассажем
Главная цель применения спа-бассейнов с функцией гидромассажа – гидротерапия, которая оказывает воздействие на наиболее труднодоступные участки нашего организма. Кроме того она способствует улучшению кровообращения, снижению болевых ощущений, а также обладает расслабляющим и тонизирующим эффектом. Все это достигается благодаря тщательно продуманной системе встроенного форсуночного оборудования, которое позволяет произвольно изменять направление струи воды.
По мере того как развивалась спа-индустрия, а вместе с ней и второстепенные направления эстетической и реабилитационной медицины, гидромассажные бассейны не раз подвергались совершенствованию. Благодаря чему на сегодняшний день сформировалась определенная классификация, максимально точно отражающая их функциональные качества, а ознакомится с основными моделями можно здесь.
Виды спа-бассейнов
- Портативный. Предназначен для установки в просторном помещении либо же на открытом воздухе. Отличается небольшими размерами и малым весом, как правило, рассчитан на восемь человек. Чаще всего портативные спа-бассейны с внешней стороны обшиваются деревом или пластиком. Но самой главной их особенностью является то, что гидромассажное оборудование в нем размещено под чашей бассейна, что значительно упрощает монтаж.
- Стационарный. В свою очередь делится на два подвида: скиммерный и переливной. Объединяет их одинаковый способ установки, который производится следующим образом: чаша бассейна монтируется на металлический каркас и далее полученная конструкция встраивается во встроенный в полу подиум. Скиммерные бассейны отличаются небольшим весом и компактными габаритными размерами. Предназначены для домашнего использования или мест с небольшой проходимостью, так как перед каждой спа-процедурой необходимо менять в бассейне воду. Конструкция переливного спа-бассейна позволяет длительное время не производить замену воды без потери ее качества, из-за чего данный вид гидромассажного оборудования прекрасно подходит для мест общественного пользования.
- Бассейн с противотоком. Инновационная разработка производителей гидромассажного оборудования, позволяющая интерпретировать речное течение разной интенсивности. Не требует слишком частой замены воды, так как оборудован довольно мощной системой ее очитки и подогрева. Как правило, смена воды в таком бассейне производится не чаще одного раза в 6 месяцев.