ТОП: что дает продвижение сайта для бизнеса

Будь в ТОПе: что дает продвижение сайта для бизнеса

Успешный бизнес и процветание любой компании невозможны без оптимизированного рекламного бюджета и привлечения новых клиентов. Наибольшей маржой обладают клиенты, полученные с сайта компании. Однако конкуренция не оставляет компаниям выбора, кроме как бороться за первые места выдачи поисковых систем. Статистика показывает, что не более 2% пользователей посещают третью и более страницы результатов поиска.

Для разных интернет-площадок поисковое продвижение решает разные задачи:

Новостной портал расширить сферу вещания;

Владелец блога может увеличить свою аудиторию за счет большего охвата;

Интернет-магазин может получить потенциальных клиентов, которые на данный момент делают покупки у конкурентов, оказавшихся в ТОПе поисковой выдачи;

Оказаться в ТОПе выдачи поисковиков непросто. Для этого необходим целый комплекс мер, направленных на повышение позиций интернет-площадки. Качественная оптимизация позволяет сделать ее высокорентабельным маркетинговым инструментом.

В перспективе продвижение сайта способно:

Проинформировать широкую аудиторию об услугах, бренде, популяризировать его;

Обеспечить обратную связь с пользователями;

Увеличить трафик с социальных сетей;

Обеспечить прирост продаж;

Настроить рекламу на пользователей;

Повысить лояльность аудитории.

Для поисковой системы важным условием является наличие качественного релевантного контента. Релевантность определяется по многим показателям, но в первую очередь по ключевым выражениям, соответствующим поисковому запросу. Также оптимизированный сайт должен отличаться уникальным наполнением.

Важное значение в раскрутке также имеет показатель PageRank – величина, отражающая по определенному алгоритму «важность» веб-страницы. Он рассчитывается по количеству и «важности» ссылок, ведущих на конкретный ресурс. Особое внимание уделяется тематическим качественным ссылкам, которые должны содержать грамотные анкоры или текст внутри тегов. Это важнейший фактор влияния на ссылочное ранжирование. Возраст домена также влияет на скорость попадания сайта в ТОП.

Только грамотно подобранная команда специалистов, вкладывающих в продвижение сайтов свой профессиональный подход и отработанные идеи способна достичь значительных результатов. Ниже перечислены основные этапы работы с которыми приходится сталкиваться каждому сайту, желающему покорить ТОП выдачи поисковика.

Основные этапы оптимизации сайта под поисковые системы:

Аналитика – исправление технических недочетов; Юзабилити; Техническая оптимизация; Внутренняя оптимизация; Анализ конкурентов; Внешняя оптимизация; Подбор ключевых слов, соответствующих тематике ресурса; Теги заголовков; Копирайтинг, улучшение контента; Поднятие конверсии.

Эффективное продвижение сайта компании – это трудоемкий процесс, требующий определенных навыков и опыта, поэтому заниматься этим должны профессионалы. Дилетантские методы могут привести к прямо противоположному эффекту – страница или весь ресурс «пропадет» из выдачи. Это значит, что сайт будет отображаться на 40-100 местах в зависимости от степени тяжести нарушения политики оптимизации. Так работает фильтр поисковика, искусственно занижая ранжирование в случае обнаружение «переоптимизированного» текста, либо других нарушений.

Снятие фильтра с сайта — процесс долгий и грозит компании убытками, превышающими экономию от использования непрофессиональных методов продвижения. Поэтому заниматься профессиональным "правильным" развитием и продвижением сайта необходимо в сотрудничестве со специализированным агентством.