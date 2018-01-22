Британия обеспокоена отставанием от России в плане расходов на оборону

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер обеспокоен тем, что Британия тратит на оборону гораздо меньше, чем Россия и призывает повысить расходы на этот аспект, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Картера, который был представлен в Королевском объединенном институте оборонных исследований.

По мнению Картера, сокращение военного бюджета делает Британию уязвимой перед «гибридной войной со стороны России» и других «потенциально враждебных государств». Если добавить к этому, что сегодня Британии нечего противопоставить России в военном плане, то ситуация, по мнению генерала, становится критической.

«Москва непропорционально наращивает свое военное присутствие за рубежом, уже продемонстрировав в Сирии возможности ударов ракетами большого радиуса действия», - цитирует издание Картера, который считает, что Лондон не должен торопиться с планами по сокращению армии на на 14 тыс. человек и сокращению бюджета на оборону на $27 млрд.