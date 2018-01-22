Эксперт: доллар ждут серьёзные испытания

Российская валюта начинает новую торговую неделю без каких-либо серьёзных новостей, которые могли бы определить направление её колебаний.

Однако, по мнению финансового аналитика Бориса Белкина, самочувствие доллара на текущей неделе может быть подорвано, в результате чего у рубля есть шансы укрепиться к «американцу», которого ждут серьёзные испытания, пишет «Российская газета».

При этом, как подчеркнул эксперт, продолжающиеся разговоры по поводу сокращения выкупа Китаем казначейских облигаций США, по-прежнему влияют на рынок и давят на американскую валюту. Кроме того, в США наметился спад спроса на жильё, а также снижение инвестиций в корпоративном секторе.

«Снижение запасов нефти тоже вносит свою лепту в эту копилку, хотя в целом, это вполне нормальное явление для холодного времени года», – резюмировал Белкин, подчеркнув, что на стороне рубля остаётся налоговый период, провоцирующий спрос на валюту и поддерживающий рубль.

Ранее сообщалось, что снижение курса доллара на фоне планов повышения ставок ФРС США и вполне благоприятных экономических факторов становится для участников рынка всё более «загадочным» и в перспективе может привести инвесторов в «ловушку».

Несмотря на то, что слабый доллар нравится многим, большой риск заключается в том, что дальнейшее ослабление её курса означает, что инвесторы выбрали один вектор, делая ставку на рост акций, кредитов и развивающихся рынков.

Таким образом, отскок «зелёного», который, по мнению ряда аналитиков и инвесторов, всё ещё может произойти, не просто перевернёт эти ставки, а приведёт к сильной турбулентности на рынках.

Напомним, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на понедельник 22 января составляет 56,59 руб., курс евро на сегодня равен 69,39 руб.



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