Эрдоган рассказал, когда турецкие войска уйдут из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, когда турецкие военные покинут территорию Сирии. По его словам, это возможно только по окончании операции против курдских вооруженных формирований в Африне.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что «операция направлена не против курдов в районе Африна, а против террористических организаций», передаёт сайт «Российской газеты».

Между тем, сирийские курды обратились за помощью к США с тем, чтобы американцы, возглавляющие коалицию против джихадистов, «взяли на себя ответственность» за турецкое наступление против их анклава в Африне. В свою очередь глава Пентагона Джим Маттис заявил журналистам, что Анкара предупредила Вашингтон перед началом наступления.

Ранее сообщалось, что Сипан Хемо – главнокомандующий курдскими силами самообороны YPG – обвинил Россию в предательстве за то, что наша страна отказалась защищать курдов во время вторжения Турции в сирийский город Африн и не отговорила Анкару от нападения.

Напомним, 20 января турецкие военные начали операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне - авиация нанесла удары по сотне объектов курдов. Также в город вошли турецкие танки.