Эстония отгородится от России забором

Эстония рассчитывает отгородиться от России забором протяженностью 90 км и высотой 2,5 метра уже в феврале этого года, по более реалистичным оценкам это произойдет к 2020 году, сообщает в своем блоге главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Таллин в целях строительства ограждения на границе с Россией уже закупил 9 высокотехнологичных квадрокоптеров ELIX-XL за 500 000 тысяч евро, ссылается Коротченко на МВД Эстонии. При этом 444,45 тыс. евро из этой суммы составляет помощь ЕС, остальные 55,55 тыс. евро выделено из бюджета Эстонии. Ограждение стало частью правительственной программы Эстонии по обустройству восточной границы.

В сообщении эстонского МВД говорится, ограждение будет снабжено «сенсорными датчиками, электронными приборами наблюдения, а также мини-прожекторами. Предусмотрено обустройство контрольно-следовой полосы шириной 8 метров».

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