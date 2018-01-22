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Москва, 22.01.2018

Эстония отгородится от России забором

«Expert Online» 2018

Эстония рассчитывает отгородиться от России забором протяженностью 90 км и высотой 2,5 метра уже в феврале этого года, по более реалистичным оценкам это произойдет к 2020 году, сообщает в своем блоге главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Таллин в целях строительства ограждения на границе с Россией уже закупил 9 высокотехнологичных квадрокоптеров ELIX-XL за 500 000 тысяч евро, ссылается Коротченко на МВД Эстонии. При этом 444,45 тыс. евро из этой суммы составляет помощь ЕС, остальные 55,55 тыс. евро выделено из бюджета Эстонии. Ограждение стало частью правительственной программы Эстонии по обустройству восточной границы.

В сообщении эстонского МВД говорится, ограждение будет снабжено «сенсорными датчиками, электронными приборами наблюдения, а также мини-прожекторами. Предусмотрено обустройство контрольно-следовой полосы шириной 8 метров».

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