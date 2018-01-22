Инструкция для водителя по снижению стоимости добровольной эвакуации в Москве

Почему большинство служб искусственно занижают цены до момента расчета? Как московским водителям получить недорогой эвакуатор для авто после ДТП?

По данным опроса, проведенного в 2017 году среди водителей столицы, более 40% автовладельцев, которые эксплуатируют автомобиль круглогодично, минимум раз в год обращаются за услугами эвакуатора. В 80% случаев стоимость сервиса для пользователя оказывается на 30–50% выше, чем заявлено в рекламном буклете или озвучено при подаче заявки.

Почему большинство служб искусственно занижают цены до момента расчета, и как московским водителям получить недорогой эвакуатор для автомобилей, пострадавших в ДТП? Самый верный способ экономии при необходимости прибегнуть к техпомощи, – правильный выбор исполнителя. Но до того, чтобы не ошибиться в процессе поиска, всем полезно изучить приемы, которые применяют не самые честные службы.

Две самые распространенные уловки

Так, за последнее десятилетие наибольшее распространение получили два способа введения пользователя услуги в заблуждение.

Озвучивание цены только за подачу машины. Де-юре здесь обмана нет: компании обещают дешевый эвакуатор за 1000 рублей и подают его к месту аварии за 1000 рублей. Но де-факто водителю, кроме подачи, нужно еще и доставить пострадавший автомобиль в автомастерскую. А это уже стоит дополнительных денег. Для заказчика (и это нормально) перевозка неисправной техники по умолчанию входит в стоимость услуги, что не требует уточнения. Многие исполнители этим пользуются. Увеличение цены по факту исполнения всех работ. Это популярный способ привлечения клиентов, не рассчитанный, впрочем, на долгосрочное сотрудничество. Используется преимущественно посредниками, которые во избежание высоких налоговых выплат, минимум раз в 2–3 года делают ребрендинг.

«Страховка» от переплат: что уточнить во время телефонного разговора

Если водителю нужен действительно дешевый эвакуатор в ЮЗАО Москвы (один из самых сложных районов по части ДТП), еще на этапе подачи заявки ему следует уточнить у диспетчера все особенности ценообразования. Правило первое: если оператор говорит о стоимости в формате «от 1200 рублей», это сигнал тревоги. Крайне редко заказчик получает тот минимум, который следует за словом «от».

Второй момент касается изменения стоимости. Диспетчер может и должен просчитать ориентировочное время прибытия эвакуаторной техники и стоимость техпомощи, согласно полученной от заказчика информации. Допустимые колебания этих показателей – 10% в обе стороны.

Следует сразу оговорить с оппонентом перспективы более ощутимых изменений (возможность отказаться без штрафов от услуги и т. д.). Это не гарантирует честное отношение или неизменный тариф. Но практика показывает, что одного такого уточнения достаточно, чтобы избавить диспетчера от соблазна завысить цену.

Третий вопрос, который следует задать во время телефонного разговора, касается договора. Заключается ли он вообще, и когда подписывается сторонами.

Если документально обслуживание не оформляется, следует срочно менять сервис.

Если оформляется, но визы проставляются в момент возврата автомобиля водителю, тоже следует уйти к другому исполнителю.

Договор должен содержать информацию о конечной стоимости все эвакуационных работ и подписываться до начала погрузки неисправного ТС. Только на таких условиях можно соглашаться на обслуживание.

Почему цены на эвакуатор растут?

Справедливости ради надо отметить, что растущий тариф на рынке добровольной автомобильной эвакуации – это не только зона ответственности самих эвакуационных служб. Отчасти данную ситуацию провоцируют и пользователи услуги.

Пример: молчаливый отказ от вызванной спецтехники, если машину удалось откатить на тросе или она сама завелась. На такие случаи (когда эвакуатор подъезжает, а заказчика и потерпевшего авто на месте не оказывается) приходится почти четверть заказов малых компаний. Это необоснованный расход топлива и времени водителей, за которые в итоге и платят лояльные пользователи услуги.

Чтобы получить дешёвый эвакуатор в Москве в САО или ЮВАО, усилия надо приложить всем участникам. Компаниям с парком спецтехники – работать честно и применять прозрачные методы ценообразования. Автовладельцам – с уважением относиться к исполнителям, вовремя предупреждать об отмене заказа и обосновывать свое решение объективными факторами. Когда культура взаимного уважения в этом сегменте достигнет нормального уровня, цены сами пойдут вниз.