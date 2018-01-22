Искусственный интеллект сможет предсказывать дату смерти пациента

Ученые создали искусственный интеллект, который уже в самое ближайшее время сможет предсказывать точную дату смерть пациента.

Благодаря этому, новая технология поможет обеспечить смертельно больным пациентам необходимый уход в последние дни.

В своей работе учёные Стэнфордского университета проанализировали истории болезни примерно двух миллионов пациентов местной больницы для взрослых, а также одной из детских клиник. Полученные данные они использовали для машинного обучения, пишет издание The Sun.

Как отмечают члены исследовательской группы, медицинские записи пациентов могут быть использованы для того, чтобы расставлять приоритеты в паллиативной помощи пациентам. При этом подчёркивается, что искусственный интеллект, обладающий данными множества пациентов, сможет предсказывать дату смерти больного.

Это поможет больницам и хосписам оказать необходимую помощь умирающим в последние дни. Кроме того, родственники смогут вовремя забрать больного домой, чтобы дать ему возможность уйти в мир иной в окружении близких ему людей.

Сейчас существует лишь тестовая версия программы, оданко учёные продолжают ежедневную работу над её улучшением.