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Москва, 22.01.2018

В Киеве назвали условие снижения цены на газ внутри страны

«Expert Online» 2018

Украина намерена через три-четыре года перейти на самообеспечение газом. Заявление украинского премьера Владимира  Гройсмана цитирует  агентство РИА новости.

«Хочу, чтобы мы за три-четыре года стали страной, которая обеспечит себя собственным газом», - сообщает Гройсман, который заявляет также, что при выполнении данного условия цены на газ в стране снизятся на 20-30%.

Напомним, Киев  отказался от закупок российского газа в ноябре 2015 года. Этому предшествовал скандал с долгами по счетам за газ из России, за который украинская сторона не могла расплатиться и требовала, чтобы "Газпром" продавал газ по минимальной цене, а не по рыночной.

Последние два отопительных сезона Киев покупал газ из России по реверсу в Европе. В ближайших  планах Киева увеличить добычу  собственного топлива до 35 миллиардов кубических метров к 2035 году.

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