Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту экономики России в 2018 году до 1,7%, говорится в докладе фонда.

Прогноз по росту мировой экономики улучшен до 3,9% на 2018 и 2019 годы, передаёт «Газета.Ru».

Напомним, по итогам 2017 года рост ВВП России составил 1,8 %.

Валовой внутренний продукт (ВВП) России – макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории России для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

Экономика России. Прогноз 2018: доллар в 2018 году рухнет до уровня 2015 года