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Москва, 22.01.2018

МИД Франции сообщил о стремлении Макрона начать диалог с Россией

«Expert Online» 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон держит курс на установление прямых связей с Россией, сообщил в интервью Le Figaro глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишут «Известия».

По словам Дриана, следуя этому курсу, французский лидер заявляет, что готов строить с Россией диалог, как и положено «двум большим державам» и наладить с Россией «прямые связи».

«Франция ведет диалог со всеми странами и решительно говорит им в лицо то, что думает. Но в то же время она считает, что следует уважать такую большую страну, какой является Россия», —цитирует ТАСС заявление Дриана, который при этом не скрывает, что у стран есть разногласия, которые они стремятся решить путем диалога. Речь идет об украинском вопросе и проблеме использования химического оружия в Сирии.

«Франция готова всё это обсуждать. И российской стороне надлежит теперь сообщить, намерена ли она участвовать в такой дискуссии», — подчеркнул глава МИД Франции.

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