Stratfor оценил экономику России

Россия, израсходовавшая Резервный фонд и сейчас вынужденная полагаться лишь на Фонд национального благосостояния, находится в тяжелом положении, пишет Stratfor. Ситуацию осложняют перспектива новых американских санкций и опасность новой рецессии. Пока положение, по мнению американских аналитиков, несколько облегчают существенные подросшие в последние недели цены на нефть, а также рост внешних заимствований и немалые валютные резервы. В целом же, средства для сохранения стабильности есть. Главное – правильно ими воспользоваться.

Российские фонды национального достояния, когда-то разбухшие благодаря высоким ценам на нефть, сегодня, считает Stratfor, похожи на жалкие тени самих себя года три назад.

1 февраля официально заканчивается Резервный фонд, при помощи которого правительство латало бюджет. Формально его остатки объединяются с Фондом национального благосостояния (ФНБ) России, который предназначен для помощи Пенсионному фонду. Однако это слияние лишь на бумаге, потому что сливаться нечему: Минфин уже потратил последние 17 млрд долларов, остававшиеся в Резервном фонде.

Россия разделила Стабилизационный фонд на две части: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния ровно десять лет назад, в 2008 году. У каждого фонда, куда стекались нефтяные и газовые доходы, была своя функция. Деньгами Резервного фонда правительство оплачивало дефицит бюджета. ФНБ же должен был поддерживать выплату пенсий, которые осуществляет государство, и делать инвестиции в развивающие проекты, гарантирующие экономическое будущее страны.

Пенсионеры, пишет Stratfor, очень важны для администрации президента Путина, потому что составляют примерно 40% электората на предстоящих в марте президентских выборах. К тому же, им можно доверять, потому что они точно пойдут 18 марта на избирательные участки. Одна из причин многолетней популярности Владимира Путина, по мнению Stratfor, как раз и есть уверенность пенсионеров, что государство не допустит их обнищания, как в девяностые годы прошлого века.

Резервный фонд очень помог пережить мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Тогда для помощи банкам и попавшим в сложное положение компаниям, а также для покрытия дефицита бюджета правительство потратило в течение трех следующих лет 118 млрд долларов, т.е. три четверти денег Фонда. Однако резко выросшие в 2012 году цены на углеводороды помогли вновь наполнить этот Фонд. В 2014 году в нем было уже 88 млрд долларов.

С середины 2014 года правительство РФ вновь начало брать деньги из Резервного фонда в связи с обвалом цен на нефть, замедлением развития экономики и антироссийскими санкциями. В 2015 году была потрачена половина — почти 46 млрд долларов, еще 37 млрд долларов были взяты на безотлагательные нужды в 2016 году. К концу 2017 года Резервный фонд полностью «пересох», что и заставило правительство РФ его официально закрыть.

В прошлом году российская экономика официально вышла из рецессии, но в ближайшем будущем она, по прогнозам, сползет в стагнацию. Однако, считает Stratfor, имеются признаки опасаться очередной рецессии. Причем, Россия могла сползти в нее еще в конце прошлого года несмотря на подъем цен на нефть. Минфин утверждает, что за год экономика выросла на 1,7% по сравнению с 2016 годом, но пока еще нет статистики за четвертый квартал. Экономисты JPMorgan Chase считают, что российская экономика в двух последних кварталах 2017 года показывала отрицательный рост, т.е. сокращалась. Технически это означает возврат к рецессии.

Трудности, испытываемые финансовой системой России, усугубляются западными санкциями, которые в этом году отменены скорее всего не будут. К тому же, очень вероятно, что США свои санкции ужесточат, что затруднит получение кредитов основными секторами экономики РФ. К тому же, региональные правительства накопили большие долги. Чтобы остаться на плаву, им понадобится в течение трех следующих лет от 50 до 150 млрд долларов. В кризисе, утверждает Stratfor, и банковская система России. За последние три года закрылся каждый третий российский банк. Специалисты прогнозируют закрытие, слияние или обращение за помощью и второй трети банков. Для реструктуризации банковскому сектору потребуется 50-100 млрд долларов. В этом году дополнительные деньги потребуются и на поддержку резко замедлившего развитие ВПК, главного локомотива российской экономики. Москва также продолжает укреплять присутствие за границей и финансировать операции в Сирии, на Украине и в Северной Корее, для чего тоже требуются немалые средства.

Рецессия и проблемы в финансовом секторе происходят на фоне президентских и региональных выборов в марте и сентябре соответственно. Увеличиваются зарплаты госслужащим и МРОТ. Планируется также увеличение расходов на здравоохранение, образование и инфраструктуру до 1,5-2% от ВВП. На эти цели будут направлены деньги, появившиеся в бюджете благодаря декабрьскому росту цен на нефть.

Stratfor считает, что финансовые проблемы стали главной причиной роста протестной активности в прошлом году. Из более чем 1100 акций протеста, зафиксированных по всей стране, участники более двух третей требовали выплаты задерживаемых зарплат или отмены сокращения окладов, решения вопросов безработицы, возмещения потерянных банковских вкладов.

Сейчас внимание общественности будет приковано к тому, как Кремль использует средства НФБ. После формального слияния с Резервным фондом его средства можно будет легально использовать для затыкания бюджетных дыр. Это, однако, может поставить под удар пенсионную систему. Правительство собирается в этом году израсходовать 25 млрд долларов, т.е. треть НФБ. Опустошение и этого фонда будет означать, считает Stratfor, невыполнение Владимиром Путиным и его правительством обещаний по защите финансового будущего россиян.

Впрочем, у правительства имеется несколько возможностей для предотвращения этого неблагоприятного сценария. Если цены на нефть остановятся на уровне 70 долларов за баррель или продолжат расти, то у властей появится время перевести дух. Бюджет составлялся из расчета около 40 долл./барл. Все поступления свыше этой цифры будут идти в валютные резервы и ФНБ.

Кремль также хочет занять на международных финансовых рынках до 18 млрд долларов. Конечно, США приложат все силы, чтобы этому помешать. Однако сделать это будет нелегко даже Вашингтону, потому что Москва собирается занимать на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Не стоит забывать и о немалых валютных резервах России, составлявших в конце декабря 356 млрд долларов. Их намечается использовать для внешней торговли, а не для развития российской экономики. Недавно президент Путин подтвердил этот план в интервью, но Кремль уже менял это правило во времена предыдущих кризисов. Например, в 2009 году, когда валютные резервы сократились в общей сложности на 210 млрд долларов частично за счет волатильности рубля, а частично и за счет роста расходов властей.

В целом же, делают вывод аналитики Stratfor, несмотря на серьезное положение финансовой системы России в этом году у Кремля есть средства для предотвращения дестабилизации.