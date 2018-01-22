Нефтяным ценам пророчат обвал

Участники соглашения стран членов ОПЕК, а также государств, не входящих в картель, не будут менять параметры ограничения добычи «чёрного золота» до конца года, несмотря на высокие цены. Сейчас котировки на нефть марки Brent, держатся в диапазоне $68-70 за баррель.

Это несёт в себе риски — США наращивают сланцевую добычу. Многие биржевые игроки устали от чрезмерного оптимизма на нефтяном рынке, и аналитики полагают, что котировки в скором времени могут вернуться к $60 за баррель.

Так, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгия Ващенко, нынешний рост цен на нефть носит спекулятивный характер. В настоящее время растёт спрос на топливо и цены на энергоносители в США из-за холодов на севере и восточном побережье. Как отмечает эксперт, ожидается, что запасы сократились не менее, чем на 4,1 млн баррелей. Поэтому ситуация нормализуется через 1-2 недели после того, как погода улучшится, полагает он, передаёт «Газета.Ru».

В свою очередь директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко уверен, что участники рынка новых ценовых рекордов, прежде всего, закрепления на уровнях выше $70 за баррель, больше не ждут.

Кроме того, довольно высокий дифференциал сохраняется между марками Brent и WTI – всё это, по мнению эксперта, свидетельствует о сохраняющемся дисбалансе на рынке. Маринченко видит одну из опасностей для сегодняшних котировок нефти в отсутствии стратегии у ОПЕК+ по выходу из сделки.

Учитывая высокие цены на «чёрное золото», страны-участники соглашения могут к середине года начать наращивать добычу, что может привести к возвращению к ситуации 2015 года, когда и ОПЕК, и сланцевые производители увеличивали добычу. Тогда это привело к обвалу цен – такой сценарий нельзя исключить и сегодня, предупреждает эксперт.

Согласен с аналитиками и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, который также убеждён, что текущее увеличение мировых цен на нефть $70 за баррель недолгосрочно и неустойчиво. При этом чиновник в интервью ТАСС предположил, что «чёрное золото» вскоре обрушится до $60 за баррель.

Напомним, 11 января 2018 года 11 января контракт на нефть марки Brent превысил $70 за баррель, обновив максимум с начала декабря 2014 года.

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