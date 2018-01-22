Олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана не пустили на Игры-2018

Член сборной России по шорт-треку, многократный Олимпийский чемпион Виктор Ан не допущен до Игр-2018, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Такое решение приняла комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры, передаёт «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник.

Причина недопуска Ана — упоминание в докладе эксперта WADA Ричарда Макларена о применении допинга на Олимпиаде в Сочи.

Также не допущены до Олимпиады в Пхёнчхане его партнеры по команде - Денис Айрапетян и Владимир Григорьев.

Между тем, глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что ему пока ничего не известно об этом решении.

Виктор Ан выступает за сборную России с 2014 года. Он завоевал шесть золотых медалей на Олимпийских играх, в том числе три — в составе сборной Россию во время Олимпиады-2014 в Сочи.

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