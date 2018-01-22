Пентагон изучает готовность соседей России к войне

Пентагон намерен изучить готовность к условиям военного времени инфраструктуры Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши, говорится в документе военного ведомства США, который оказался в распоряжении RT.

Оборонное логистическое агентство США, которое займется сбором данных, в итоговом отчете представит данные о местных и региональных источниках воды и продуктах питания, топливе, медикаментах, промышленном оборудовании и одежде.

Также в Пентагоне интересуются строительными материалами: песком, цементом, пиломатериалами и строительной техникой. Пентагону необходима информация о производственных мощностях, а также возможностях мобилизации указанных стран.

Исследование необходимо Пентагону, чтобы понять последовательность «поставок различных товаров в эти страны для подготовки промышленности стран к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций», говорится в документе. Сбор данных проводится в рамках программы, которая содействует военным операциям США.