Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 22.01.2018

Пентагон изучает готовность соседей России к войне

«Expert Online» 2018

Пентагон намерен изучить готовность к условиям военного времени инфраструктуры Белоруссии, Украины, Молдавии, Финляндии и Польши, говорится в документе военного ведомства США, который оказался в распоряжении RT.

Оборонное логистическое агентство США, которое займется сбором данных, в итоговом отчете представит данные о местных и региональных источниках воды и продуктах питания, топливе, медикаментах, промышленном оборудовании и одежде.

Также в Пентагоне интересуются строительными материалами: песком, цементом, пиломатериалами и строительной техникой. Пентагону необходима информация о производственных мощностях, а также  возможностях мобилизации указанных стран.

Исследование необходимо Пентагону, чтобы понять последовательность «поставок различных товаров в эти страны для подготовки промышленности стран к функционированию в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций», говорится в документе. Сбор данных проводится в рамках программы, которая содействует военным операциям США.
Пентагон, новости: Все идет к войне
Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.
    Реклама

    TOP

    1. Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
      Доллар посыпался на фоне угрозы «закрытия правительства США»
    2. ОПЕК+: шейхи такого не ожидали
      Эйфория нефтяников, вызванная неуклонным ростом цен на нефть в последние недели, сменилась тревогами, вызванными необычной проблемой — соглашение работает чересчур хорошо
    3. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность