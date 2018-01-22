Россия и Индия: диалог без границ

В рамках 48-го Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе открыли свои двери официальные резиденции России и Индии.

«Русский» и «Индийский дома» объединят лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. В резиденциях запланирована насыщенная деловая и культурная программа, будет организовано пространство для встреч и переговоров.

«Россия и Индия – давние стратегические партнеры. Партнерство стран дает особые возможности для развития политического, экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества. В 2017 году Индия приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве страны-гостя. На Форуме в Давосе в этом году отношения этих стран получат новые измерения, в том числе благодаря взаимодействию между своими официальными резиденциями. Мы ожидаем заключения новых соглашений и договоренностей», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В работе «Русского дома» примут участие федеральные министры, ведущие российские и международные предприниматели, представители средств массовой информации. Организатором российской резиденции является крупнейший в России оператор конгрессно-выставочных мероприятий Фонд «Росконгресс».

С подробной программой «Русского дома» можно ознакомиться на официальном сайте проекта: www.houserussia.com.

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

О проекте «Русский дом» в Давосе

Проект является площадкой для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов, собирающихся в швейцарском Давосе в дни проведения Всемирного экономического форума (22—26 января 2018 года). После подписания на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года меморандума о сотрудничестве между Фондом «Росконгресс» и Международной организацией по частно-государственному партнерству «Всемирный экономический форум» «Русский дом» получил статус официальной российской резиденции.

www.roscongress.org

www.houserussia.com