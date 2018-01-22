Россия выйдет на второе место среди мировых экспортеров зерна

Согласно прогнозу аналитического центра «Совэкон», Россия выйдет на второе место в мире по экспорту зерна. Международный совет по зерну повысил прогноз российского экспорта зерна без учета зернобобовых и продуктов переработки зерна в 2017/18 сельскохозяйственном году на 1,7 млн тонн до 44 млн тонн.

Таким образом, наша страна оттеснит на 3-е место Украину, прогноз для которой снижен на 1,5 млн тонн до 41 млн тонн. Напомним, по итогам предыдущего сезона Россия занимала лишь четвертое место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины.

В новом сезоне лидером в торговле зерном останутся США, которые экспортируют в текущем сезоне 80,3 млн тонн.

При этом на мировом рынке пшеницы Россия лидирует. В середине января Минсельхоз США повысил прогноз экспорта российской пшеницы в 2017/18 году на 1,5 млн тонн, до 35 млн тонн, на фоне снижения на 1,5 млн тонн прогнозов экспорта как для ЕС (до 27 млн тонн), так и для Австралии (до 17,5 млн тонн). Прогноз экспорта пшеницы для США остался без изменений (26 млн тонн).

Таким образом, отрыв России от основных конкурентов на мировом рынке пшеницы возрос, причем ослабляются как раз позиции наиболее важных для соперников: Евросоюз на рынках Северной и Западной Африки, Австралии — на рынках стран Юго-Восточной и Южной Азии, которые в этом сезоне наращивают закупки российской пшеницы.

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