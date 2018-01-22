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Москва, 23.01.2018

Россия значительно нарастила свой золотой запас

«Expert Online» 2018

По итогам 2017 года запасы монетарного золота в международных резервах России выросли на 13,9% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 млн унций (1838,22 тонны).

При этом отмечается, что Банк России в течение 2017 года регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов. Так, только в декабре 2017 года ЦБ РФ приобрёл 9,33 тонны монетарного золота, увеличив золотые запасы на 0,5% в сравнении с ноябрём.

Следует отметить, что стоимость золота в резервах за год выросла на 27,3% - до 76,647 млрд долларов на 1 января 2018 года с 60,194 млрд долларов на 1 января 2017 года. При этом доля золота в международных резервах за отчётный период увеличилась до 17,71%.

В настоявшее время Россия находится на шестом месте по размерам золотого резерва в мире. Согласно оценкам экспертов, Россия по итогам первого квартала 2018 может обогнать по данному показателю Китай, в хранилищах которого сейчас находится 1842 тонны золота, передаёт RT.

Напомним, запасы золота в международных резервах России за 2016 год также выросли - на 14,1% (+199 тонн) и на 1 января 2017 года составляли 51,9 млн унций (1614,27 тонны).

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