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Москва, 23.01.2018

Ростуризм опубликует «чёрный список» российских отелей

«Expert Online» 2018

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) в самое ближайшее время опубликует «чёрный список» отелей, которые умышлено завышают цены на время проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Глава ведомства Олег Сафонов подчеркнул, что Ростуризм совместно с Федеральной антимонопольной службой и Роспотребнадзором проводит системную работу, направленную на предотвращение завышения цен и причинения таким образом ущерба российскому туризму. При этом он напомнил, что аналогичная ситуация с завышением цен возникала на отечественных курортах после прекращения в 2015 году продажи путевок в Турцию и Египет.

Ранее сообщалось, что был составлен ТОП-15 самых дорогих квартир и апартаментов на время футбольного ЧМ-2018, который пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Самаре, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Казани и Калининграде.

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